Путин: выборы прошли открыто и в строгом соответствии с законом

Выборы в Государственную Думу прошли в соответствии с законом и при высокой явке, заявил президент РоссииВладимир Путин.

"Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны", - сказал Путин в ходе встречи с руководством политических партий.

Президент поблагодарил граждан за их голоса, которые они отдали на избирательных участках и посредством интернет-голосования.