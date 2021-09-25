Путин: выборы прошли открыто и в строгом соответствии с законом

Выборы в Государственную Думу прошли в соответствии с законом и при высокой явке, заявил президент РоссииВладимир Путин.
"Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие больше половины избирателей страны", - сказал Путин в ходе встречи с руководством политических партий.
Президент поблагодарил граждан за их голоса, которые они отдали на избирательных участках и посредством интернет-голосования.
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