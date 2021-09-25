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Дальнее зарубежье 25.09.2021 17:59

Эстония продлевает в Литве миссию беспилотников для борьбы с потоком нелегальных мигрантов из Беларуси

Правительство Эстонии приняло решение продлить миссию беспилотных самолетов в Литве до конца октября, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе эстонского правительства.

"Эстония вместе с другими странами Европейского Союза и союзниками последовательно поддерживала Литву в ответ на организованную режимом Лукашенко гибридную атаку. Мы будем поддерживать Литву и в будущем", - говорится в сообщении премьер-министра Кайи Каллас.

"Мы готовы оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию на внешних границах Евросоюза и НАТО. Мы работаем вместе, чтобы остановить поток нелегальной миграции", - подчеркнула премьер-министр.

Информация, собранная Силами обороны с помощью беспилотников, позволяет властям Литвы лучше понять, что происходит в приграничной зоне, дополнил премьера министр обороны Калле Лаанет.

По его словам, "режим Лукашенко все еще предпринимает шаги по дестабилизации ситуации и созданию дополнительных возможностей использования миграции в качестве оружия; это гибридное нападение на Литву, Латвию и Польшу с целью оказать влияние на Запад".

В этом году через границу с Беларусьюв Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение. В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".

В Литве на охране границ с Беларусьюзадействовано три эстонских беспилотника с командами обслуживания. Помощь предоставляется по запросу Литвы. Эстония также поддерживает Литву полицейскими, экспертами и технологиями. Кроме того, для защиты литовской границы была направлена заградительная проволока и оборудование для лагерей беженцев. Объем помощи, предоставленной Эстонией, к сентябрю превысил 800 тыс. евро.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]