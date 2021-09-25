Экс-глава Каталонии после освобождения из-под стражи обещал продолжать борьбу

Бывший глава испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемонпосле кратковременного пребывания под стражей на Сардинии прогулялся в субботу по итальянскому острову, сообщил агентство Associated Press.
"Меня должны были преследовать в Испании, но в конечном счете все всегда заканчивается одинаково, я на свободе, и я продолжаю борьбу", - заявил Пучдемон Associated Press.
Он заявил, что прибыл на Сардинию, чтобы удостовериться в прочных связях между Альгеро и Каталонией.
Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после референдума о независимости Каталонии, который в Мадриде признали незаконным.
В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест, полицейские взяли его под стражу в аэропорту сразу после прилета на Сардинию 23 сентября. Однако судебные власти итальянского города Сассари решили освободить Пучдемона до выяснения деталей испанского ордера об аресте.
Байрамов встретился с представителями стран-членов Движения неприсоединения при ООН
Глава МИД Азербайджана провел встречу с представителями еврейской общины США
В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Кыргызстана
Судно "Шаир Сабир" отправилось в свой первый рейс после капремонта
В Пекине назвали сфабрикованными обвинения против финдиректора Huawei
Эстонская Enefit Green вложит 85 млн евро в строительство ветропарка на 75 МВт в Литве
Путин предложил провести Чемпионат мира по мини-футболу в России
В Азербайджане вновь зафиксировано снижение новых случаев COVID-19
В Кабардино-Балкарии могут ужесточить правила восхождения на Эльбрус
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell и «ASAN Məktub» поздравили детей по случаю нового учебного года
Yelo Bank поддержал школьников Гянджи
Составлен первый электронный словарь языка жестов в Азербайджане
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии