В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Кыргызстана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"На встрече стороны отметили успешное развитие отношений в двустороннем и многостороннем формате и обменялись мнениями о перспективах их расширения. Была достигнута договоренность о расширении двусторонней правовой базы и укреплении сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, научной, образовательной, туристической, сельскохозяйственной, культурной и других областях. Стороны отметили, что взаимные визиты на высоком уровне придадут импульс развитию отношений, кроме того, эффективное сотрудничество осуществляется в рамках международных организаций", - отмечается в сообщении.

Главы МИД обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по ситуации в регионах.

Кроме того, глава азербайджанского внешнеполитического ведомства рассказал о последней ситуации на освобожденных от оккупации территориях, масштабных разрушениях, совершенных Арменией, об уничтожении исторического и культурного наследия, об угрозе наземных мин.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях расширения двустороннего сотрудничества и праздновании 30-летия установления дипломатических отношений в следующем году.

Казакбаев попросил Байрамова передать главе Азербайджанского государства поздравительное письмо от президента Кыргызстана по случаю 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе вопросы региональной и международной безопасности.

А.Салаева