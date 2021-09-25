В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Кыргызстана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
"На встрече стороны отметили успешное развитие отношений в двустороннем и многостороннем формате и обменялись мнениями о перспективах их расширения. Была достигнута договоренность о расширении двусторонней правовой базы и укреплении сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, научной, образовательной, туристической, сельскохозяйственной, культурной и других областях. Стороны отметили, что взаимные визиты на высоком уровне придадут импульс развитию отношений, кроме того, эффективное сотрудничество осуществляется в рамках международных организаций", - отмечается в сообщении.
Главы МИД обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по ситуации в регионах.
Кроме того, глава азербайджанского внешнеполитического ведомства рассказал о последней ситуации на освобожденных от оккупации территориях, масштабных разрушениях, совершенных Арменией, об уничтожении исторического и культурного наследия, об угрозе наземных мин.
Стороны также обменялись мнениями о возможностях расширения двустороннего сотрудничества и праздновании 30-летия установления дипломатических отношений в следующем году.
Казакбаев попросил Байрамова передать главе Азербайджанского государства поздравительное письмо от президента Кыргызстана по случаю 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе вопросы региональной и международной безопасности.
А.Салаева
Судно "Шаир Сабир" отправилось в свой первый рейс после капремонта
В Пекине назвали сфабрикованными обвинения против финдиректора Huawei
Эстонская Enefit Green вложит 85 млн евро в строительство ветропарка на 75 МВт в Литве
Путин предложил провести Чемпионат мира по мини-футболу в России
В Азербайджане вновь зафиксировано снижение новых случаев COVID-19
В Кабардино-Балкарии могут ужесточить правила восхождения на Эльбрус
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Путин и Эрдоган обсудят выполнение договоренностей по Идлибу - Лавров
Экс-глава Каталонии после освобождения из-под стражи обещал продолжать борьбу
Эстония продлевает в Литве миссию беспилотников для борьбы с потоком нелегальных мигрантов из Беларуси
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Bakcell и «ASAN Məktub» поздравили детей по случаю нового учебного года
Yelo Bank поддержал школьников Гянджи
Составлен первый электронный словарь языка жестов в Азербайджане
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии