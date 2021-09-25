Президент РоссииВладимир Путин предложил провести Чемпионат мира по мини-футболу в России.
"Что касается спорта, знаю о ваших достижениях в мини-футболе, поздравляю всех участников, надеюсь, этот высокий статус будет подтверждаться. Мы провели Чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне, давайте подумаем, может, проведем еще один чемпионат мира", - сказал Путин, отвечая лидеру КПРФ Геннадию Зюганову на встрече с руководителями партий в субботу.
В настоящее время сборная России по мини-футболу вышла в четверть-финал ЧМ-2021, матч пройдет в воскресенье, 26 сентября в Литве. В составе сборной - четверо игроков мини-футбольного клуба КПРФ.
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