Завершился капитальный ремонт универсального грузового судна "Шаир Сабир" Морского транспортного флота ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), говорится в сообщении пароходства.
Ремонтные работы осуществлялись на Судоремонтно-строительном заводе "Зых". Был произведен ремонт основного и вспомогательного двигателей, механизмов (насосов) и воздушных компрессоров судна, проведены работы по установке труб, электромонтажу, автоматике и сварке корпуса. Подводная и надводная части, машинное отделение и палуба были очищены и покрашены, жилые и служебные комнаты отремонтированы в соответствии с современными требованиями.
После завершения ремонта судно успешно прошло соответствующие проверки и было возвращено на грузоперевозки в водах вне Каспия. Свой первый рейс судно, загруженное местным карбамидом, совершает в Турцию.
Судно "Шаир Сабир" задействовано в международных грузоперевозках с 2016 года.
Длина судна составляет 108,33 метра, ширина - 16,74 метра, грузоподъемность - 5200 тонн.
А.Салаева
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