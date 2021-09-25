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Транспорт и связь 25.09.2021 20:24

Судно "Шаир Сабир" отправилось в свой первый рейс после капремонта

Завершился капитальный ремонт универсального грузового судна "Шаир Сабир" Морского транспортного флота ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), говорится в сообщении пароходства.

Ремонтные работы осуществлялись на Судоремонтно-строительном заводе "Зых". Был произведен ремонт основного и вспомогательного двигателей, механизмов (насосов) и воздушных компрессоров судна, проведены работы по установке труб, электромонтажу, автоматике и сварке корпуса. Подводная и надводная части, машинное отделение и палуба были очищены и покрашены, жилые и служебные комнаты отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

После завершения ремонта судно успешно прошло соответствующие проверки и было возвращено на грузоперевозки в водах вне Каспия. Свой первый рейс судно, загруженное местным карбамидом, совершает в Турцию.

Судно "Шаир Сабир" задействовано в международных грузоперевозках с 2016 года.

Длина судна составляет 108,33 метра, ширина - 16,74 метра, грузоподъемность - 5200 тонн.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]