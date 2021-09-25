Байрамов встретился с представителями стран-членов Движения неприсоединения при ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с постоянными представителями стран-участниц Движения неприсоединения при ООН, говорится в сообщении МИД АР.
Встреча прошла в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Стороны обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня Совета Безопасности ООН, имеющим особое значение для Движения неприсоединения. Была подчеркнута важность борьбы с терроризмом и возможными вызовами и угрозами, необходимость соблюдения норм и принципов справедливости и международного права, а исходя из этого - демонстрации единства и солидарности государствами-членами СБ ООН", - отмечается в сообщении.
Кроме того, было отмечено, что высокой оценки заслуживают успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, а также инициативы глобального значения, выдвинутые президентом страны в рамках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.
А.Салаева
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