Путин и Эрдоган обсудят выполнение договоренностей по Идлибу - Лавров

Президенты Россиии Турции на намеченной на среду встрече обсудят ход реализации договоренностей по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, пока турецкая сторона выполняет свои обязательства "медленно", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы говорим с нашими турецкими партнерами, которые два года назад заключили с нами специальную договоренность о том, что они будут бороться с террористами в идлибской зоне деэсклалации и будут их отделять от тех вооруженных группировок, которые не являются террористическими и которые сотрудничают с турецкими военными", -сказал Лавров на пресс-конференции в ООН.

Министр отметил, что "через несколько дней состоится очередная встреча президентов России и Турции, там будет предметно рассматриваться вопрос о том, как это обязательство выполняется".

"Выполняется оно медленно, это очевидно", - подчеркнул Лавров.