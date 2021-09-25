Лавров анонсировал второй раунд переговоров РФ-США по стратегической стабильности на следующей неделе

Второй раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоится на следующей неделе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается наших переговоров с США по стратегической стабильности, то первый раунд был в июле, и второй должен состояться на следующей неделе", - сказал Лавров журналистам в субботу на полях Генассамблеи ООН.

Информированный дипломатический источник сообщил "Интерфаксу" 14 сентября, что второй раунд консультаций по стратегической стабильности между Россией и США запланирован на 30 сентября в Женеве.