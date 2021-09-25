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Дальнее зарубежье 25.09.2021 22:58

Лавров анонсировал второй раунд переговоров РФ-США по стратегической стабильности на следующей неделе

Второй раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоится на следующей неделе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается наших переговоров с США по стратегической стабильности, то первый раунд был в июле, и второй должен состояться на следующей неделе", - сказал Лавров журналистам в субботу на полях Генассамблеи ООН.

Информированный дипломатический источник сообщил "Интерфаксу" 14 сентября, что второй раунд консультаций по стратегической стабильности между Россией и США запланирован на 30 сентября в Женеве.

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Тэги: РОССИЯ, США, СТРАТСТАБИЛЬНОСТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]