Парламентские выборы пройдут в Германии в воскресенье, Ангела Меркель свою кандидатуру на этих выборах не выставляет и покидает должность канцлера после 16 лет у власти.

Основными кандидатами на должность канцлера являются представляющий партийный союз Меркель ХДС/ХСС Армин Лашет, Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии и Анналена Бербок от "Зеленых".

Для формирования правящей коалиции в новом бундестаге нужно будет 374 депутата, арифметически на данный момент это могло бы получиться у ХДС/ХСС и СДПГ, это стало бы продолжением нынешней правящей коалиции. Также правительство теоретически могли бы сформировать ХДС/ХСС и СДПГ вместе со "Свободными демократами", ХДС/ХСС, "Зеленые" и "Свободные демократы" (так называемая коалиция "Ямайка"), СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы" (коалиция "светофор). Два последних варианта коалиции эксперты считают наиболее вероятными.

Соцопросы последних недель показывают, что избиратели отдают предпочтение социал-демократам. 23 сентября был опубликован последний опрос, проведенный исследовательской группой "Выборы" для программы телеканала ZDF Politbarometer. Согласно этому опросу, Социал-демократическая партия Германия с 25% поддержки избирателей продолжает удерживать лидерство. Партийный союз ХДС/ХСС может рассчитывать на 23% голосов, "Зеленые" - на 16,5%. Свободная демократическая партия Германии может получить 11% голосов, правая "Альтернатива для Германии" - 10%, "Левые" - 6%.

Выборы в немецкий парламент (бундестаг) проводятся раз в четыре года, 26 сентября будет избираться бундестаг XXсозыва. По итогам выборов по предложению президента ФРГ новый парламент выберет канцлера.