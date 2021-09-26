Три человека погибли, около 50 пострадали в результате аварии с поездом в США

В результате схода с рельсов пассажирского поезда в США погибли, как минимум, три человека, более 50 пострадали, сообщают американские СМИ, ссылаясь на власти.
Агентство Associated Press (AP)со ссылкой на заявление представителя транспортной компании Amtrak Джейсона Абрамсапишет, что в момент аварии, которая произошла в штате Монтана в 30 км от границы с Канадой, в поезде находились 147 пассажиров и 13 сотрудников поездной бригады.
Абрамс отметил, что Аmtrak сотрудничает с местными властями для организации перевозки пострадавших и безопасной эвакуации всех остальных пассажиров.
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