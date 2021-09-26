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Дальнее зарубежье 26.09.2021 11:41

Пятеро палестинцев погибли в столкновениях с силами безопасности Израиля на Западном берегу реки Иордан

По меньшей мере пятеро палестинцев были убиты военными Израиля после того, как между палестинцами и израильскими силами безопасности в ночь на воскресенье вспыхнули вооруженные столкновения на Западном берегу реки Иордан, сообщает издание "Джерузалем пост".

По данным газеты, эти события произошли на фоне арестов среди палестинцев, которые проводили службы безопасности Израиля в пяти разных местах на Западном берегу реки Иордан. Целью арестов была ячейка группировки ХАМАС, за которой израильтяне следили несколько дней и которая, по данным израильской разведки, готовила атаку на территории Израиля.

Столкновения все еще продолжаются, отмечает газета.

Позднее глава пресс-службы Армии обороны Израиля Ран Кохав сообщил, что убитые были членами ХАМАС. Он также сказал, что не может сказать с определенностью, предпримет ли ХАМАС в ответ на гибель своих людей ракетные обстрелы Израиля.

В свою очередь представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кану заявил, что гибель членов группировки стала результатом сотрудничества в сфере безопасности Израиля и Палестинской национальной администрации. Он также пообещал, что палестинцы продолжат борьбу с Израилем.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]