Президент Азербайджана выступит с обращением к народу

27 сентября в 10:00 президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступит с обращением к народу в связи с Днем памяти, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Обращение будет транслироваться по телеканалам.

27 сентября 2020 года началась Вторая Карабахская война. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно будет отмечаться как День памяти.

А.Салаева