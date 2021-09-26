Президент Азербайджана выступит с обращением к народу

27 сентября в 10:00 президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступит с обращением к народу в связи с Днем памяти, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Обращение будет транслироваться по телеканалам.
27 сентября 2020 года началась Вторая Карабахская война. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно будет отмечаться как День памяти.
А.Салаева
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