900 тысяч доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" доставлено в Мексику, сообщила в воскресенье государственная фармацевтическая компания Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX).
"В 3:02 утра Birmex приняла 900 тысяч доз российской вакцины для правительства Мексики в аэропорту Мехико им. Бенито Хуареса", - сообщается в Twitter госкомпании.
Являются ли принятые вакцины дозами первого или второго компонента "Спутника V", в компании не уточнили.
16 сентября Birmex сообщила о получении 1,15 млндоз второго компонента российской вакцины, 13 сентября - о доставке 200 тыс. доз "Спутника V".
Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Мексике 3 февраля этого года в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. В конце апреля Российский фонд прямых инвестиций сообщал о вакцинации "Спутником V" в Мексике 1 млн человек. По данным МИД РФ, Россия к этому времени успела поставить в страну не менее 900 тыс. доз вакцины.
Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало и начало производство "Спутника V". В начале июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил о производстве тестовой партии "Спутника V" на площадке Birmex, а 3 сентября генеральный директор компании Педро Зентено Сантаэлла в интервью газете Milenio сообщил, что упаковка вакцин собственного производства может начаться в Мексике уже в конце сентября или начале октября этого года.
Ранее глава МИД страны Марсело Эбрард также выражал заинтересованность в производстве вакцины "Спутник Лайт" на территории страны.
"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.
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