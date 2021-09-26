Сеул считает особо значимыми заявления сестры лидера КНДР о возможности проведения межкорейского саммита

Заявления сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон о возможности при определенных условиях организовать саммит Южной Кореи и КНДР имеют большое значение, сообщило в воскресенье агентство "Рёнхап" со ссылкой на заявление южнокорейского Министерства по делам объединения.

"Наша оценка состоит в том, что заявление о возможности для Севера (КНДР - ИФ) последовательно заниматься разными вопросами для улучшения межкорейских связей путем конструктивных дискуссий... наполнено особым значением", - заявили в министерстве.

"Принимая в расчет такие дискуссии, важно иметь устойчивую и стабильную систему общения между двумя Кореями; первым делом, необходимо быстро восстановить межкорейские линии связи", - отметили в ведомстве.

Как напоминает "Рёнхап", накануне Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян может объявить об официальном окончании Корейской войны и обсуждать проведение межкорейского саммита, если Южная Корея будет обращаться с КНДР "со справедливостью" и взаимным уважением.

Источник в администрации президента Южной Корее на условиях анонимности заявил, что в администрации внимательно изучают слова Ким Ё Чжон. Однако официального ответа от офиса президента на заявления Ким Ё Чжон пока не последовало.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на Генассамблее ООН, призвал к усилиям по официальному прекращению Корейской войны 1950-53 годов. По его словам, объявление об официальном прекращении Корейской войны поможет продвинуть процесс денуклеаризации КНДР.

"Когда стороны, участвующие в Корейской войне, объединятся и провозгласят окончание войны, я верю, что мы сможем добиться необратимого прогресса в денуклеаризации и вступить в эру полного мира", - говорил президент.