Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9961 RUR   0.0234 GBR   2.3335 TRY   0.1939

Цена на нефть

23.09 $/bbl   WTI 73.30 1.07 Brent 77.25 1.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.09.2021 14:20

Сеул считает особо значимыми заявления сестры лидера КНДР о возможности проведения межкорейского саммита

Заявления сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон о возможности при определенных условиях организовать саммит Южной Кореи и КНДР имеют большое значение, сообщило в воскресенье агентство "Рёнхап" со ссылкой на заявление южнокорейского Министерства по делам объединения.

"Наша оценка состоит в том, что заявление о возможности для Севера (КНДР - ИФ) последовательно заниматься разными вопросами для улучшения межкорейских связей путем конструктивных дискуссий... наполнено особым значением", - заявили в министерстве.

"Принимая в расчет такие дискуссии, важно иметь устойчивую и стабильную систему общения между двумя Кореями; первым делом, необходимо быстро восстановить межкорейские линии связи", - отметили в ведомстве.

Как напоминает "Рёнхап", накануне Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян может объявить об официальном окончании Корейской войны и обсуждать проведение межкорейского саммита, если Южная Корея будет обращаться с КНДР "со справедливостью" и взаимным уважением.

Источник в администрации президента Южной Корее на условиях анонимности заявил, что в администрации внимательно изучают слова Ким Ё Чжон. Однако официального ответа от офиса президента на заявления Ким Ё Чжон пока не последовало.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на Генассамблее ООН, призвал к усилиям по официальному прекращению Корейской войны 1950-53 годов. По его словам, объявление об официальном прекращении Корейской войны поможет продвинуть процесс денуклеаризации КНДР.

"Когда стороны, участвующие в Корейской войне, объединятся и провозгласят окончание войны, я верю, что мы сможем добиться необратимого прогресса в денуклеаризации и вступить в эру полного мира", - говорил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]