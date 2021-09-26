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Регион 26.09.2021 14:49

На юго-западе Турции задержаны 254 нелегальных мигранта

В районе Фетхие провинции Мугла на юго-западе Турции задержаны 254 нелегальных мигранта, передает агентство Anadolu.

Мигранты пытались незаконным путем покинуть Турцию на лодке, но были остановлены сотрудниками службы береговой охраны.

Задержанные являются гражданами Афганистана, Ирака, Ирана, Сирии, Пакистана и Бангладеш. Они были доставлены в районное управление жандармерии, откуда будут направлены в миграционное управление Муглы.

Ведутся работы по поимке подозреваемых в организации незаконной попытки покинуть пределы Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]