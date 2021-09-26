В районе Фетхие провинции Мугла на юго-западе Турции задержаны 254 нелегальных мигранта, передает агентство Anadolu.
Мигранты пытались незаконным путем покинуть Турцию на лодке, но были остановлены сотрудниками службы береговой охраны.
Задержанные являются гражданами Афганистана, Ирака, Ирана, Сирии, Пакистана и Бангладеш. Они были доставлены в районное управление жандармерии, откуда будут направлены в миграционное управление Муглы.
Ведутся работы по поимке подозреваемых в организации незаконной попытки покинуть пределы Турции.
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