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Регион 26.09.2021 15:22

Заявления Эрдогана по Крыму оставляют неприятный след, но не рушат перспективы его поездки в Россию - Песков

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме накануне его визита в Россию оставляют неприятный след, однако это никоим образом не рушит перспективы проведения успешной и конструктивной поездки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этой ситуации, наверное, но чуть-чуть, так сказать, оставило неприятный след, что подобные заявления стали озвучиваться в дни завершения подготовки к предстоящему визиту. Но тем не менее, это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного и содержательного, и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Вместе с тем он заметил, что в соответствии с традициями международной политики перед визитами к друг другу заявления по чувствительным темам не делаются. "Мы знаем, что мы категорически не согласны по этому вопросу, и мы знаем, что нет возможности достичь согласия в настоящий момент", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос ведущего, с чем связано, что в российско-турецких отношениях наступило непростое время, Песков сказал: "Я бы не стал как-то излишне экзальтировать ситуацию, все-таки Турция - это наш партнер, с которым у нас весьма развитые отношения", - отметил пресс-секретарь президента РФ, заметив, что на этом фоне сохраняются и разногласия по некоторым вопросам.

Песков отметил, что позиция Эрдогана по Крыму в России хорошо известна, турецкая сторона ее не скрывала. "Эрдоган считает Крым оккупированным", - заметил он. При этом Песков рассказал, что знает много турок, которыеявляясь ярыми националистами, считают Крым турецкой вотчиной. "Но, слава Богу, эти националисты не у власти. И, слава Богу, господин президент Турции не разделяет их точку зрения", - сказал Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]