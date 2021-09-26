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Дальнее зарубежье 26.09.2021 15:31

В парламенте Исландии впервые в Европе большинство мест займут женщины

Женщин-депутатов в парламенте Исландии по итогам прошедших накануне всеобщих выборов окажется больше, нежели мужчин, что является уникальным случаем в современной истории Европы, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Так, в 63-местный Альтинг - однопалатный парламент - были избраны 33 женщины, то есть 52% от числа парламентариев. При этом, отмечают СМИ, ни в одной другой европейской стране нет более 50% женщин в высших законодательных органах власти; причем больше всего женщин-парламентариев работает в Швеции - 47%.

По данным СМИ, на выборах в Исландии победила правящая коалиция во главе с премьером Катрин Якобсдоттир, расширившая свое большинство в парламенте. Однако позиции партии премьера "Движение левых зеленых", ослабли, а ее сторонников из правого лагеря, наоборот, окрепли.

В настоящий момент лишь в пяти странах мира женщины занимают не менее половины мест в парламенте - в Руанде (61%), на Кубе (52%), в Никарагуа (51%), в Мексике (50%) и ОАЭ (50%).

СМИ напоминают, что в отличие от ряда других стран в Исландии нет квоты на женское представительство в парламенте, однако некоторые партии требуют, чтобы не менее определенного числа их кандидатов были женщинами. Вместе с тем, добавляют СМИ, Исландия долгое время была страной, находившейся на первых позициях в мире по обеспечению равенства прав мужчин и женщин.

Так, первый закон о равной оплате труда в независимости от пола здесь был принят в 1961 году. Исландия в 1980 году стала первой страной мира с женщиной-президентом во главе, избранной по демократической процедуре. Также в Исландии предусмотрен одинаковый отпуск по уходу за ребенком и для мужчин, и для женщин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]