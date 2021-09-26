Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9961 RUR   0.0234 GBR   2.3335 TRY   0.1939

Цена на нефть

23.09 $/bbl   WTI 73.30 1.07 Brent 77.25 1.06

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.09.2021 15:42

В Кремле заявляют о готовности "Газпрома" к увеличению поставок в Европу

"Газпром" готов к увеличению поставок газа в Европу и заключениюновых контрактов с европейскими потребителями, заявил пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков.

В интервью Владимиру Соловьеву для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Песков обратил внимание на сложности с закачкой газа в подземные хранилища в Европе.

"Подземные хранилища невозможно закачать за несколько дней, просто открыв вентиль на полную. Есть технологическая скорость закачки. Если закачивается она за 30 суток, вот за 30 суток она и будет закачиваться. Или за 60, или за 90. Точно не знаю. Но ее нельзя закачать, грубо говоря, за 5 суток, за неделю. И по всем расчетам у них не получится сейчас закачать", - пояснил он.

"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал", - продолжил представитель Кремля.

"Готов ли "Газпром" дальше, дальше заключать контракты? "Газпром" заинтересован в этом. Потому что наши потребители в Европе - это наши главные партнеры. И "Газпром" при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства, и "ни у кого нет абсолютно никаких претензий".

Говоря о требовании старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна к России увеличить транзит газа через Украину, Песков назвал это заявление "пропагандой со знаком минус".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]