"Газпром" готов к увеличению поставок газа в Европу и заключениюновых контрактов с европейскими потребителями, заявил пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков.
В интервью Владимиру Соловьеву для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Песков обратил внимание на сложности с закачкой газа в подземные хранилища в Европе.
"Подземные хранилища невозможно закачать за несколько дней, просто открыв вентиль на полную. Есть технологическая скорость закачки. Если закачивается она за 30 суток, вот за 30 суток она и будет закачиваться. Или за 60, или за 90. Точно не знаю. Но ее нельзя закачать, грубо говоря, за 5 суток, за неделю. И по всем расчетам у них не получится сейчас закачать", - пояснил он.
"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал", - продолжил представитель Кремля.
"Готов ли "Газпром" дальше, дальше заключать контракты? "Газпром" заинтересован в этом. Потому что наши потребители в Европе - это наши главные партнеры. И "Газпром" при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность", - добавил Песков.
Он подчеркнул, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства, и "ни у кого нет абсолютно никаких претензий".
Говоря о требовании старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна к России увеличить транзит газа через Украину, Песков назвал это заявление "пропагандой со знаком минус".
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