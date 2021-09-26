Контакты Путина и Зеленского невозможны из-за позиции Киева - Кремль

Здравый смысл диктует необходимость контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако из-за позиции Киева они пока невозможны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Комментируя слова Зеленского о том, что его встреча с Путиным состоится, когда российский президент будет готов к этому, Песков заметил, что руководитель России "был готов вчера".
По словам представителя Кремля, все упирается в то, что "работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик".
"Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте "четверки", предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины", - продолжил он.
Песков пояснил, что Украина не хочет выполнять минские договоренности и стремится заменить их чем-то еще. Кроме того, Киев отказывается от реализации договоренностей, достигнутых позднее в Париже.
Кроме того, заметил представитель Кремля, Киев пытается представить Россию стороной конфликта.
"Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И конечно же он может решаться только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом", - сказал пресс-секретарь.
У Пескова также поинтересовались, не задевают ли Путина личностные ремарки, отпускаемые в его адрес Зеленским.
"Путина это не задевает. Скорее это может вызывать только сожаление", - ответил пресс-секретарь президента.
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