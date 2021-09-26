В Кремле назвали глупостью предложения Конгресса США по новым санкциям в отношении России

Возможное введение санкций в отношении высших чиновников Россиипо рекомендации Конгресса США нанесет сокрушительный удар по итогам саммита РФ-США в Женеве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Группа таких людей (в Конгрессе - ИФ) действительно сформировала это беспрецедентное предложение, оно прошло. И здесь, конечно, хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается. И что не будет просто секирой такой бездумной нанесен вред, причем сокрушительный, наверное, вред духу и атмосфере Женевы", - заявил Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
Он подчеркнул, что речь идет пока не о Сенате, а о рекомендациях Конгресса США.
"Но мы знаем, что в Конгрессе сидит очень много таких оголтелых представителей (...). Кто-то отыгрывает свои обещания лоббистским компаниям. А мы знаем, что лоббистские компании (...) работают днем и ночью за очень большие деньги. Кто-то из них просто пытается накачать себе рейтинг и уже заручиться поддержкой на следующие выборы. А мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии. То есть, как можно хуже говоря о России, тебя почтут большим патриотом. И вот группа таких людей действительно сформировала это беспрецедентное предложение, оно прошло", - сказал Песков.
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