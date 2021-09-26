В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 029 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 480,843 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 099 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 24 человека (накануне - 18). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 457.
От COVID-19 вылечились 451,727 тыс. человек (+2 тыс. 680 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 22 тыс. 659 человек.
За сутки медики провели 9 тыс. 151 тест на коронавирус против 12 тыс. 274 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 823,654 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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