В Азербайджане 36% населения полностью привито от коронавируса

В Азербайджане более 3,6 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
По данным на 26 сентября, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 4 млн 713,750 тыс. человек, две дозы - 3 млн 636,195 тыс. человек.
Общее число сделанных доз составляет 8 млн 349,945 тыс.
Население Азербайджана на 1 августа 2021 года составляло 10 млн 142,392 тыс. человек. Таким образом, по состоянию на 26 сентября полностью привито 35,8% населения страны.
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
А.Салаева
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