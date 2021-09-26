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Дальнее зарубежье 26.09.2021 17:09

Белграду и Приштине нужно без всяких условий приложить усилия для снижения напряженности на севере Косово - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Белград и Приштину без предварительных условий предпринять меры с целью стабилизировать ситуацию на севере Косово.

"Сербии и Косово нужно, не ставя условия, провести деэскалацию ситуации на месте событий, немедленно отведя спецподразделения полиции и убрав блокирующие дорогу заграждения. Любые дальнейшие провокации или односторонние и нескоординированные действия неприемлемы", - говорится в заявлении Борреля.

Он отметил, что ЕС будет активно поддерживать усилия Белграда и Приштины по нормализации ситуации, однако на лидерах и Косово, и Сербии лежит ответственность за благополучие местного населения.

Боррель напомнил, что в ближайшие дни в Брюссель прибудут на переговоры представители сторон конфликта, и это "первый положительный шаг". Он добавил, что находится в близком контакте с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, и поблагодарил того за обеспечение координации между миссией KFOR в Косово и специальной миссией ЕС в Косово EULEX.

Сербия, которая потеряла контроль над Косово после натовских бомбардировок в 1999 году, отказывается признать независимость своей бывшей провинции и с 2008 года не пускает на свою территорию автомобили с номерными знаками Косово.

По сообщениям европейских СМИ, с понедельника косовские власти запретили въезд автомобилей с сербскими номерными знаками. Полиция Косово заставляет водителей из Сербии снимать или закрывать номерные знаки и использовать для въезда временные, распечатанные на бумаге и действительные 60 дней. В ответ на это сербы, населяющие север Косово, начали блокировать дороги возле пограничных переходов с Сербией.

В среду глава правительства Косово Альбин Курти заявил, что Косово и Сербия должны взаимно признать автомобильные номера друг друга, чтобы обеспечить свободное передвижение людей и товаров и ослабить пограничную напряженность.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]