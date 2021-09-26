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Дальнее зарубежье 26.09.2021 17:46

Военные власти Мьянмы возложили на бойцов оппозиции ответственность за отключения Интернета в стране

Военное правительство Мьянмы обвинило бойцов оппозиции в том, что в регионах страны, где происходят столкновения между военными и противниками властей, отмечается отключение Интернета, сообщает в воскресенье телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

"На самом деле недавние нарушения подключения к Интернету произошли из-за террористических актов, таких как уничтожение вышек связи террористическими группами", - говорится в заявлении МИД Мьянмы.

Власти также опровергли информацию, что они блокировали доступ в Интернет.

"Министерство призывает ряд иностранных миссий в Янгоне обстоятельно проверять информацию прежде, чем делать заявления", - отметили в ведомстве.

СМИ напоминают, что тем не менее, в ходе военного переворота в феврале армия 1 февраля отключала доступ в Интернет. Также после захвата военными власти в ночные часы, когда действовал комендантский час, блокировалась сотовая связь.

Одновременно с тем после февральского военного переворота в Мьянме в ряде населенных пунктов были созданы силы самообороны для борьбы с военным правительством страны. За последние недели противники властей уничтожили несколько вышек связи государственной компании Mytel в штате Чин на северо-западе страны.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года. Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавлял.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]