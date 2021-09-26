Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9961 RUR   0.0234 GBR   2.3335 TRY   0.1939

Цена на нефть

23.09 $/bbl   WTI 73.30 1.07 Brent 77.25 1.06

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 26.09.2021 18:25

«Новой войны за новые территории» у Армении не получилось, Азербайджан вынудил ее капитулировать – VMedia

Ютуб-канал VMedia выпустил очередной видеоролик, на этот раз посвященный годовщине начала Второй Карабахской войны.

«В Армении Вторую Карабахскую войну не без причин считают общенациональной катастрофой. Но виновата в этой катастрофе политическая верхушка самой Армении», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» авторы канала.

В видеоролике рассказывается о предыстории начала второй войны в Карабахе. В частности, авторы ролика приводят цитаты из заявлений действующих и бывших высокопоставленных армянских и российских чиновников, из которых ясно следует, что Армения готовилась и начала реализовывать план нового захвата азербайджанских земель. Поэтому в течение лета 2020 года Армения устроила военную провокацию против Азербайджана в Товузе, засылала на азербайджанскую территорию диверсантов. Однако, все эти попытки армянской стороны «продвинуться» были пресечены военными Азербайджана.

Однако, в Армении из этого не сделали правильных выводов и 27 сентября опять атаковали позиции Вооруженных сил Азербайджана. «Но «новой войны за новые территории», как заявлял тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян, не получилось. Азербайджанская армия перешла в контрнаступление и освободила ранее оккупированные Арменией территории Азербайджана. И 9 ноября Ереван с позором подписывает капитуляцию. И то, что Армения эту войну проиграла, еще не означает, что не она несёт ответственность за ее начало», - подчеркивается в видеоролике.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ВОЙНА, ВИДЕО


Похожие новости


Пашинян признал гибель 3777 армян в войне в Карабахе осенью 2020 года Пашинян заявил о гибели 3773 армянских военнослужащих в боях за Карабах Провокационные действия руководства Армении сделали неизбежной вторую войну в Карабахе - президент Азербайджана Потери Азербайджана в войне за Карабах составили 2783 военных убитыми – Минобороны Военная фаза конфликта в Карабахе завершается, переходим к политическому урегулированию - президент Азербайджана Азербайджан не видит оснований для вовлечения третьих стран в конфликт в Карабахе - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]