«Новой войны за новые территории» у Армении не получилось, Азербайджан вынудил ее капитулировать – VMedia

Ютуб-канал VMedia выпустил очередной видеоролик, на этот раз посвященный годовщине начала Второй Карабахской войны.
«В Армении Вторую Карабахскую войну не без причин считают общенациональной катастрофой. Но виновата в этой катастрофе политическая верхушка самой Армении», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» авторы канала.
В видеоролике рассказывается о предыстории начала второй войны в Карабахе. В частности, авторы ролика приводят цитаты из заявлений действующих и бывших высокопоставленных армянских и российских чиновников, из которых ясно следует, что Армения готовилась и начала реализовывать план нового захвата азербайджанских земель. Поэтому в течение лета 2020 года Армения устроила военную провокацию против Азербайджана в Товузе, засылала на азербайджанскую территорию диверсантов. Однако, все эти попытки армянской стороны «продвинуться» были пресечены военными Азербайджана.
Однако, в Армении из этого не сделали правильных выводов и 27 сентября опять атаковали позиции Вооруженных сил Азербайджана. «Но «новой войны за новые территории», как заявлял тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян, не получилось. Азербайджанская армия перешла в контрнаступление и освободила ранее оккупированные Арменией территории Азербайджана. И 9 ноября Ереван с позором подписывает капитуляцию. И то, что Армения эту войну проиграла, еще не означает, что не она несёт ответственность за ее начало», - подчеркивается в видеоролике.
А.Азизов
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