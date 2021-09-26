Представители ООН в Беларуси причастны к финансированию белорусских протестов, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1" по итогам встречи с главой ООН Антониу Гутерришем.
"Что касается встречи с генеральным секретарем ООН, я был вынужден обозначить ряд некоторых проблемных вопросов, появившихся в последнее время в наших отношениях с этой организацией. Мы указали на недопустимость использования отдельных структур ООН для демонизации Беларуси, дискредитации Беларуси по абсолютно надуманным политизированным мотивам", - сказал Макей.
"Оказалось, он даже не знал некоторых моментов, и надо понимать, что отдельные его помощники, а эти помощники, как нам известно, являются представителями стран-членов Европейского союза, за его спиной делают ряд, скажем, неприглядных вещей. И если в ближайшее время будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачи этих помощников генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и тому подобное", - отметил глава МИД.
"Мы предупредили генерального секретаря об этом, хотя ранее мы договорились не предавать огласке эти факты, но раз эта организация нарушила договоренности, то со своей стороны тоже мы сделаем соответствующие выводы и проинформируем и наше общество, и всех наших партнеров в рамках ООН", - заявил министр.
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