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ТЭК 26.09.2021 18:30

BOTAŞ обсуждает продление контракта по "Турецкому потоку" на 3 года

Турецкий газовый монополист BOTAŞ обсуждает с "Газпромом" заключение нового среднесрочного (трехлетнего) контракта на поставку газа по "Турецкому потоку" взамен истекающего в этом году, пишет ICIS со ссылкой на источник, близкий к обсуждению.

У BOTAŞ в 2021 году заканчивается контракт на 4 млрд куб. м по этому маршруту, также заканчиваются договоры у независимых импортеров на такой же объем.

Ситуация с частными компания осложнена непогашенным долгом в $2,5 млрд по решению арбитража, а также ранее невыбранными объемами по контрактам за предыдущие годы. В результате некоторые из нынешних частных покупателей могут не участвовать в переговорах о новых контрактах и могут быть заменены другими импортерами, среди которых ICIS перечисляет Demiroren, Gama, Kalyon, Ronesans. По данным публикации, "Газпром" требует, чтобы обязательства частных покупателей были гарантированы BOTAŞ или государством, но непонятно, возможно ли это по законодательству Турции.

В этом году BOTAŞ уже отобрал предусмотренные контрактом 4 млрд куб. м газа и сейчас получает газ, который не был отобран в 2020 году.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез недавно приезжал в Москву, где обсуждал с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в том числе поставки газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган как ожидается, посетит Россию 29 сентября РФ с однодневным визитом.

Российский газ с привязкой к котировкам нефти и нефтепродуктов может обходиться Турции намного выгоднее, чем газ от других поставщиков. По оценке ФАС, для сентября расчетная экспортная цена российского газа по формуле с нефтяной привязкой составляет около $270 за тысячу кубометров при том, что цена газа на спотовом рынке Европы в сентябре превысила $700.

"Газпром" в сообщении о встрече с Донмезом приводил статистику, что с 1 января по 19 сентября 2021 года российский концерн поставил в Турцию 20,3 млрд куб. м газа - это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 млрд куб. м) больше, чем в 2020 году (8 млрд куб. м).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]