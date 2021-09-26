Афганские власти обещают полное содействие иностранным авиалиниям при возобновлении полетов в Афганистан

Сформированное движением "Талибан" афганское правительство готово оказать помощь зарубежным авиакомпаниям при возобновлении их рейсов в Афганистан, сообщают в воскресенье западные СМИ.
"Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула решены, и аэропорт полностью функционирует для внутренних и международных рейсов, Исламский Эмират Афганистана заверяет все авиалинии (в готовности - ИФ) сотрудничать в полной мере", - приводят СМИ слова представителя МИД Афганистана Абдула Кахара Балхи.
Он отметил, что из-за прекращения международного авиасообщения с Афганистаном множество афганцев застряли за рубежом, а другие люди лишены возможности путешествовать в рабочих и образовательных целях.
СМИ отмечают, что аэропорт пострадал во время прошедшей ранее эвакуационной операции западных стран. Однако затем при содействии команд специалистов из Катара и Турции онвозобновил работу.
В данный момент кабульский аэропорт принимает лишь ограниченное число пассажирских авиарейсов, в том числе компании Pakistan International Airlines, а также рейсов с гуманитарной помощью. Однако сообщается, что цены на рейсы намного выше обычного уровня. При этом обычное коммерческое авиасообщение с аэропортом Кабула еще не возобновилось.
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