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Дальнее зарубежье 26.09.2021 18:50

Афганские власти обещают полное содействие иностранным авиалиниям при возобновлении полетов в Афганистан

Сформированное движением "Талибан" афганское правительство готово оказать помощь зарубежным авиакомпаниям при возобновлении их рейсов в Афганистан, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула решены, и аэропорт полностью функционирует для внутренних и международных рейсов, Исламский Эмират Афганистана заверяет все авиалинии (в готовности - ИФ) сотрудничать в полной мере", - приводят СМИ слова представителя МИД Афганистана Абдула Кахара Балхи.

Он отметил, что из-за прекращения международного авиасообщения с Афганистаном множество афганцев застряли за рубежом, а другие люди лишены возможности путешествовать в рабочих и образовательных целях.

СМИ отмечают, что аэропорт пострадал во время прошедшей ранее эвакуационной операции западных стран. Однако затем при содействии команд специалистов из Катара и Турции онвозобновил работу.

В данный момент кабульский аэропорт принимает лишь ограниченное число пассажирских авиарейсов, в том числе компании Pakistan International Airlines, а также рейсов с гуманитарной помощью. Однако сообщается, что цены на рейсы намного выше обычного уровня. При этом обычное коммерческое авиасообщение с аэропортом Кабула еще не возобновилось.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]