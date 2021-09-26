Данные exit poll на выборах в Германии расходятся

Данные exit poll на выборах в ФРГ расходятся, по опросу телеканала ZDF побеждают социал-демократы, по exit poll первого телеканала германского общественно-правового телевидения ARD у СДПГ и ХДС/ХСС поровну голосов.

Согласно опросу ARD, голоса разделились следующим образом: у социал-демократов СДПГ 25% голосов, у партийного союза Ангелы Меркель ХДС/ХСС - также 25%. Правая "Альтернатива для Германии" получает 11%, столько же "Свободная демократическая партия". "Зеленые" получают 15%, "Левые" - 5%.

Exit poll для телеканала ADR подготовил институт исследования общественного мнения Infratest Dimap.

Телеканал ZDF дает другой расклад. По нему победителем выходят социал-демократы с 26% голосов, ХДС/ХСС получает 24%. "Альтернатива" может рассчитывать на 10%. "Зеленые" - на 14,5%, "Свободные демократы" - на 12%, "Левые" - на 5%. Exit poll для телеканала ZDF подготовила исследовательская группа "Выборы" (Forschungsgruppe Wahlen).