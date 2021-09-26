Генсеки двух крупнейших партий в ФРГ считают, что могут вести коалиционные переговоры отдельно друг от друга

Генсек Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что социал-демократы по итогам выборов получили от избирателей "добро" на формирование правительства; так же считают и в конкурирующей партии ХДС.
"У СДПГ есть задача формировать правительство", - заявил Клингбайль в эфире телеканала Welt.
Примерно также считает и генсек партии канцлера Ангелы Меркель ХДС Пауль Цимьяк.
"Есть возможности для будущей коалиции, можно править с "Зелеными" и "Свободными демократами"", - сказал Цимьяк в эфире телеканала. При этом он признал, что две политические силы идут наравне.
Опубликованные по итогам парламентских выборов в Германии exit poll расходятся, по одному с 26% побеждают социал-демократы, по другому - СДПГ и партийный союз Меркель ХДС/ХСС получают по 25% голосов.
Окончательный итог выборов подведет избирательная комиссия, избирательные бюллетени еще не обработаны, данные избирательных комиссий будут поступать и публиковаться ночью и в течение понедельника.
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