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Дальнее зарубежье 26.09.2021 20:45

Генсеки двух крупнейших партий в ФРГ считают, что могут вести коалиционные переговоры отдельно друг от друга

Генсек Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что социал-демократы по итогам выборов получили от избирателей "добро" на формирование правительства; так же считают и в конкурирующей партии ХДС.

"У СДПГ есть задача формировать правительство", - заявил Клингбайль в эфире телеканала Welt.

Примерно также считает и генсек партии канцлера Ангелы Меркель ХДС Пауль Цимьяк.

"Есть возможности для будущей коалиции, можно править с "Зелеными" и "Свободными демократами"", - сказал Цимьяк в эфире телеканала. При этом он признал, что две политические силы идут наравне.

Опубликованные по итогам парламентских выборов в Германии exit poll расходятся, по одному с 26% побеждают социал-демократы, по другому - СДПГ и партийный союз Меркель ХДС/ХСС получают по 25% голосов.

Окончательный итог выборов подведет избирательная комиссия, избирательные бюллетени еще не обработаны, данные избирательных комиссий будут поступать и публиковаться ночью и в течение понедельника.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]