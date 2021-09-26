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Регион 26.09.2021 22:31

Главы МИД Совета сотрудничества тюркоязычных государств обсудят ситуацию в Афганистане

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов 27-28 сентября примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (СМИД ССТГ) по Афганистану, которое состоится в Стамбуле, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Юсуп Кабулжанов.

"В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане", - сказал собеседник агентства.

По его данным СМИД ССТГ также рассмотрит возможности для оказания помощи афганскому народу для предотвращения гуманитарного кризиса.

Узбекистан вступил в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в 2019 году.

"Тюркский совет" был создан в 2009 году. Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция, наблюдателем - Венгрия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИД, АФГАНИСТАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]