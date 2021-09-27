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ТЭК 27.09.2021 10:30

Цены на энергорынке I зоны с поставкой на понедельник упали на 12%

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов с поставкой на понедельник, 27 сентября, снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 12,07%, до 1383,35 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 1,86%, до 925,81 руб./МВт.ч, следует из материалов с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".

Энергоцены в I зоне упали, в частности, на фоне роста выработки ГЭС: по сравнению с пятницей доля ГЭС в структуре генерации I ц.з. увеличилась на 1 процентный пункт - с 7 до 8%, а производство - на 16%.

Так, согласно данным информационного терминала "ЭФиР", объем плановой выработки Чиркейской ГЭС возрос в понедельник по сравнению с пятницей на 18,45 тыс. МВт.ч - до 22 тыс. МВт.ч, Ирганайской ГЭС - на 3,6 тыс. МВт.ч, до 9,6 тыс. МВт.ч.

По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года (по сравнению c 25 сентября 2020 года, так как 27 сентября было нерабочим днем - ИФ) текущие индексы равновесных цен оказались выше на 12,2% в первой зоне и на 10% - во второй.

Энергопотребление в европейской части России и на Урале выросло на 0,07% и составляет 2,18 млн МВт.ч, в Сибири - на 1,38%, до 559,05 тыс. МВт.ч.

Внутрисуточная волатильность в I зоне равняется 40,9%, в Сибири - 25,3%.

Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ), также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения потребления.

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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГОРЫНОК, ЦЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]