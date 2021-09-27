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Карабах 27.09.2021 10:14

Баку готов признать любое образование под названием «Нагорный Карабах» на территории любого другого государства, но не в Азербайджане - Алиев

Нагорно-карабахский конфликт завершился, территориальной единицы Нагорный Карабах на территории Азербайджана больше не существует, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы решили войну военно-политическими путями, война осталась позади и нагорно-карабахский конфликт остался в истории. Территориальной единицы Нагорный Карабах на территории Азербайджана не существует», - сказал Алиев в понедельник в ходе обращения к народу Азербайджана, приуроченного ко Дню памяти, который в стране отмечается 27 сентября - в день начала второй Карабахской войны осенью 2020 года.

«Если кто-то хочет оживить и возродить мертвеца «Нагорный Карабах», пусть это делает на своей территории. Пусть создает на своей территории республику, образование, общество. Мы его признаем, но только не на своей территории», - отметил президент.

Алиев добавил, что «карабахский вопрос нашел свое решение и каждый должен считаться с этим».

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]