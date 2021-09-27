Алиев: Мы без всяких колебаний еще раз разобьем голову армянскому фашизму, если появится новый источник опасности для Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку даст решительный ответ в случае возникновения новой угрозы для страны со стороны Армении.

«Армянский фашизм уничтожен. Однако, до сих пор наблюдаются его проявления. Это, в первую очередь, очень опасная тенденция для правительства Армении. Я уже говорил и сегодня, в День памяти перед светлой памятью наших шехидов еще раз хочу сказать: если мы увидим, что армянский фашизм поднимает голову, если увидим, что появляется новый источник опасности для нашего народа и государства, то без всяких колебаний еще раз разобьем голову армянскому фашизму», - сказал Алиев в понедельник во время обращения к народу, посвященного Дню памяти.

Алиев добавил: «Пусть каждый знает это! Пусть никто не забывает, что символ войны и Победы «Железный кулак» на месте!».

Х.Насирзаде