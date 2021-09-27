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Карабах 27.09.2021 10:22

Алиев: Мы без всяких колебаний еще раз разобьем голову армянскому фашизму, если появится новый источник опасности для Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку даст решительный ответ в случае возникновения новой угрозы для страны со стороны Армении.

«Армянский фашизм уничтожен. Однако, до сих пор наблюдаются его проявления. Это, в первую очередь, очень опасная тенденция для правительства Армении. Я уже говорил и сегодня, в День памяти перед светлой памятью наших шехидов еще раз хочу сказать: если мы увидим, что армянский фашизм поднимает голову, если увидим, что появляется новый источник опасности для нашего народа и государства, то без всяких колебаний еще раз разобьем голову армянскому фашизму», - сказал Алиев в понедельник во время обращения к народу, посвященного Дню памяти.

Алиев добавил: «Пусть каждый знает это! Пусть никто не забывает, что символ войны и Победы «Железный кулак» на месте!».

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]