Азербайджанофобия и исламофобия достигли в Армении уровня «психической болезни» – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти Армении в азербайджанофобии, достигшей уровня «психической болезни».

«Власть в Армении сменяется, но натура врага остается прежней. Процветающая в Армении азербайджанофобия и исламофобия достигли уровня психического заболевания». Ненависть к азербайджанцам азербайджанцам там утвердилась как официальная идеология. В противном случае не было бы совершено столько зверств (армянами по отношению к азербайджанцам – ИФ)», - сказал Алиев в понедельник в ходе обращения к народу Азербайджана, приуроченного ко Дню памяти, который в стране отмечается 27 сентября - в день начала второй Карабахской войны осенью 2020 года.

По его словам, все те, кто посещает освобожденные от армянской оккупации азербайджанские земли, «приходят в ужас, говорят, что такое не могли совершить люди». «Я даже могу сказать, что сделавшие это – даже не звери. Это совершила неиствующая, взбесившаяся азербайджанофобская масса, племя, иначе это не назовешь. И весь мир должен видеть это. Это должны видеть покровители Армении. Должны увидеть и увидят, даже если не хотят видеть, мы покажем, покажем всему миру, какое зло наказали, от какой беды избавили наш регион! Надо было преподнести урок врагу, который на протяжении 30 лет грабил, разрушал все наши исторические памятники, национальные ценности, природные ресурсы, или нет?!», - отметил он.

Алиев напомнил, что неоднократно предупреждал до войны, что, если Армения покинет азербайджанские земли по доброй воле, соблюдая нормы и принципы международного права, то, естественно, война будет исключена. «Я неоднократно говорил об этом и во время войны. Я говорил: пусть руководство Армении назовет нам дату – в какой день и какие земли покинет, и мы готовы остановить войну. Но они не сделали этого. Спустя 44 дня, когда хребет армянской армии был сломлен, когда мы освободили от оккупации Шушу, считающуюся неприступной крепостью, а вслед за ней более 70 сел, враг вынужден был сдаться. Это – урок на всю жизнь, пусть никто не забывает этого!», - подчеркнул он.

Президент добавил, что 44-дневная вторая Карабахская война стала «торжеством национальной воли, национального духа, национального достоинства». «Мы одержали победу на поле боя. Мы одержали эту победу ценой крови, жизни наших шехидов, поставили врага на колени и вынудили его подписать акт о капитуляции. Врага, который в течение 30 лет бросал нам вызов, в течение 30 лет пытался растоптать честь и достоинство азербайджанского народа. Обнаглевший, взбесившийся, зазнавшийся враг пал на колени перед нами, поднял белый флаг, сдался и был вынужден в ночь с 9 на 10 ноября подписать акт о капитуляции. В результате сотни городов и сел были возвращены без единого выстрела, без единого шехида», - сказал президент Азербайджана.

Э.Шафиев