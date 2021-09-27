В Армении сообщают о гибели почти 3,8 тыс. человек в ходе прошлогоднего военного конфликта с Азербайджаном

Следственный комитет Армении обобщил данные по погибшим и без вести пропавшим лицам в ходе карабахской войны осенью 2020 года.
"Общее количество погибших военнослужащих и гражданских лиц составляет 3781", - сообщила в понедельник пресс-служба СК.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 27 сентября 2021 года неизвестной остается судьба 231 военнослужащего и 22 гражданских лиц.
"До сих пор Азербайджан передал Армении 108 военнослужащих и гражданских лиц", - отметили в СК.
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