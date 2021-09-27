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Карабах 27.09.2021 10:53

В Армении сообщают о гибели почти 3,8 тыс. человек в ходе прошлогоднего военного конфликта с Азербайджаном

Следственный комитет Армении обобщил данные по погибшим и без вести пропавшим лицам в ходе карабахской войны осенью 2020 года.

"Общее количество погибших военнослужащих и гражданских лиц составляет 3781", - сообщила в понедельник пресс-служба СК.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 27 сентября 2021 года неизвестной остается судьба 231 военнослужащего и 22 гражданских лиц.

"До сих пор Азербайджан передал Армении 108 военнослужащих и гражданских лиц", - отметили в СК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КОНФЛИКТ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]