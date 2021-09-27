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ТЭК 27.09.2021 11:32

ФАС рекомендует Газпрому увеличить продажи газа на бирже

ФАС России направила в адрес ПАО "Газпром" рекомендации по увеличению объемов реализации природного газа на биржевых торгах. Как сообщил регулятор, рекомендации направлены 21 сентября 2021 года.

Антимонопольная служба в процессе мониторинга за текущей ситуацией на биржевых торгах установила сокращение объемов реализации газа. В результате снижения поставок природного ресурса в августе 2021 года объем неудовлетворенного спроса составил 1,1 млрд куб. м, отмечает ФАС.

"Начиная с 9 августа 2021 года, компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объема продаж газа в августе по отношению к июлю 2021 года. Отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен", - пишет регулятор.

ФАС России обращает внимание, что рекомендации направлены на формирование справедливой стоимости и достижение установленного правительством РФ показателя продажи газа на биржевых торгах.

В 2018 году объем торгов газом на СПбМТСБ составил 15,5 млрд куб. м, в 2019 году - 11 млрд куб. м, в 2020-м - 12,1 млрд куб. м, за 8 месяцев 2021 года - 3,6 млрд куб. м.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ФАС, БИРЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]