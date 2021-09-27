Комбинация «Спутника Лайт» с AstraZeneca вызвала четырехкратный рост антител у большинства участников исследования в Азербайджане

Количество специфических антител к S-белку коронавируса за 2 месяца выросло в четыре и более раз у большинства участников исследования, привитых комбинацией "Спутника Лайт" и вакцины AstraZeneca в Азербайджане, сообщил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, получившими оба компонента комбинации. Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения", - говорится в сообщении РФПИ.

Первым компонентом комбинации стала вакцина компании AstraZeneca, вторым - "Спутник Лайт", интервал между их введением составил 29 дней, отметили в фонде.

В настоящий момент в исследовании комбинации "Спутника Лайт" с вакциной AstraZeneca в Азербайджане участвуют 100 добровольцев, добавили в РФПИ.

20 августа фонд так же сообщал о предварительных результатах наблюдений за 20 первыми добровольцами, получившими комбинацию вакцин. У всех них была отмечена выработка антител к S-белку коронавируса. При этом на тот момент 64 участника испытаний уже получили обе дозы комбинации, отмечалось в пресс-релизе РФПИ.

30 июля РФПИ сообщал об отсутствии серьезных нежелательных реакций на комбинацию вакцин в ходе испытаний в Азербайджане, также среди добровольцев не было зафиксировано случаев поствакцинальных заболеваний COVID-19. На тот момент сообщалось о 50 привитых "вакцинным коктейлем".