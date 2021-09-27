В РФ за сутки выявили более 22,2 тыс. заболевших случаев COVID-19 в РФ, суточная смертность снизилась до 779 случаев - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 22 тыс. 236 случаев, умерли за сутки 779 пациентов, это значительное снижение после почти недельного роста, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 236 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 957 (8,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В РФ продолжается положительная динамика роста заболеваемости коронавирусом, хотя данные понедельника немного ниже значений воскресенья: накануне сообщалось о 22 тыс. 498 случаях. Наибольшее число заболевших в Москве - 3 тыс. 387, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 527 и в Московской области - 1 тыс. 330 новых случаев.
Впервые с 20 сентября, количество летальных исходов, зарегистрированных за сутки, ниже 800 случаев, составив 779. Больше всего пациентов умерли в Москве - 61, в Петербурге - 55, в Свердловской области - 39.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 443 тыс. 149 случаев коронавирусной инфекции, 204 тыс. 679 умерших и 6 млн 618 тыс. 117 выписанных, в том числе 13 тыс. 513 выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 560 выздоровевших приходится на Москву.
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