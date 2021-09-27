Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9932 RUR   0.0234 GBR   2.3252 TRY   0.1917

Цена на нефть

24.09 $/bbl   WTI 73.98 0.68 Brent 78.09 0.84

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.09.2021 12:31

В РФ за сутки выявили более 22,2 тыс. заболевших случаев COVID-19 в РФ, суточная смертность снизилась до 779 случаев - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 22 тыс. 236 случаев, умерли за сутки 779 пациентов, это значительное снижение после почти недельного роста, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 236 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 957 (8,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В РФ продолжается положительная динамика роста заболеваемости коронавирусом, хотя данные понедельника немного ниже значений воскресенья: накануне сообщалось о 22 тыс. 498 случаях. Наибольшее число заболевших в Москве - 3 тыс. 387, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 527 и в Московской области - 1 тыс. 330 новых случаев.

Впервые с 20 сентября, количество летальных исходов, зарегистрированных за сутки, ниже 800 случаев, составив 779. Больше всего пациентов умерли в Москве - 61, в Петербурге - 55, в Свердловской области - 39.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 443 тыс. 149 случаев коронавирусной инфекции, 204 тыс. 679 умерших и 6 млн 618 тыс. 117 выписанных, в том числе 13 тыс. 513 выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 560 выздоровевших приходится на Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В РФ за сутки выявлено более 21,3 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 828 летальных исходов - оперштаб В РФ более 19,7 тыс. новых заболевших COVID-19, смертность выросла до 817 случаев за сутки - оперштаб В РФ минимальные с конца июня 21 тыс. 378 новых случаев COVID-19 за сутки, 792 умерших - оперштаб В РФ более 23,7 тыс. новых случаев COVID-19, 783 умерших - оперштаб В РФ более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19, скончались 611 человек - оперштаб В РФ впервые с 22 января выявлено более 20,3 тыс. новых случаев COVID-19 - оперштаб

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]