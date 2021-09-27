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Дальнее зарубежье 27.09.2021 12:50

Сильное землетрясение произошло на Крите, один человек погиб

Землетрясение магнитудой 5,8, оцениваемое как "разрушительное", произошло в понедельник на востоке греческого острова Крит, сообщает региональная пресса.

Греческое телевидение информирует об одном погибшем, еще несколько человек находятся под завалами. В частности, обрушились стены старых домов в деревнях близ эпицентра. В одной обрушившейся церкви обнаружили погибшего мужчину.

Из-за разрушений возникли перебои с водо- и электроснабжением.

Повреждены автомобильные дороги.

Самый большой ущерб нанесен городу Аркалохори.

Детей пострадавших районов эвакуировали из школ.

В наиболее пострадавшие районы направлены подразделения гражданской защиты для содействия проведению спасательных работ.

Согласно данным афинского института геодинамики, подземные толчки произошли в 09:17 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 246 км к югу - юго-востоку от Афин.

После землетрясения зафиксировано несколько эхо-толчков. Магнитуда самого сильного из них составила 4,6, сообщает Европейско?Средиземноморский сейсмологический центр.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, КРИТ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]