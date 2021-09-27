Сильное землетрясение произошло на Крите, один человек погиб

Землетрясение магнитудой 5,8, оцениваемое как "разрушительное", произошло в понедельник на востоке греческого острова Крит, сообщает региональная пресса.

Греческое телевидение информирует об одном погибшем, еще несколько человек находятся под завалами. В частности, обрушились стены старых домов в деревнях близ эпицентра. В одной обрушившейся церкви обнаружили погибшего мужчину.

Из-за разрушений возникли перебои с водо- и электроснабжением.

Повреждены автомобильные дороги.

Самый большой ущерб нанесен городу Аркалохори.

Детей пострадавших районов эвакуировали из школ.

В наиболее пострадавшие районы направлены подразделения гражданской защиты для содействия проведению спасательных работ.

Согласно данным афинского института геодинамики, подземные толчки произошли в 09:17 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 246 км к югу - юго-востоку от Афин.

После землетрясения зафиксировано несколько эхо-толчков. Магнитуда самого сильного из них составила 4,6, сообщает Европейско?Средиземноморский сейсмологический центр.