Турция нацелена на продолжение закупок у РФ С-400, в это решение Анкары никто не имеет право вмешиваться - Эрдоган

Анкара намерена закупить у РФ еще партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, и это суверенное право Турции, которая не потерпит навязывание чужого мнения по этому вопросу, заявил в интервью телеканалу CBS турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в сферу того, какие оборонительные системы мы приобретаем, у какой страны на каком уровне. Никто не может вмешиваться в это. Только мы принимаем такие решения", - сказал Эрдоган.

"Конечно, конечно, да", - ответил он утвердительно на уточняющий вопрос, намеревается ли Турция закупить еще одну партию российских ЗРК С-400.

Он подчеркнул, что в этой ситуации генсек НАТО Йенс Столтенберг признал право за членами альянса самостоятельно, без вмешательства извне, принимать решения по поводу того, у какой страны приобретать вооружения.

Эрдоган напомнил, что ранее, несмотря на платеж США в размере $1,4 млрд, Анкара так и не получила американские истребители-бомбардировщики F-35; также Турции ранее было отказано в приобретении американских комплексов Patriot. Он вновь сказал, что в контексте F-35, несмотря на претензии США по части закупок Турцией у РФ С-400, лишь Анкара может решать, у кого покупать такое оружие.

При этом он отметил, что, хотя США в ситуации с С-400 могут и не доверять Турции, однако власти страны обязаны обеспечить ее безопасность. Кроме того, он упомянул программу американских истребителей F-16: по словам Эрдогана, у него нет гарантий того, что США продолжат поставки такой техники.

"Если они будут прерваны, тогда нам придется предпринимать другие меры", - добавил он.