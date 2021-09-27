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СНГ 27.09.2021 15:41

Приграничный форум Казахстана и РФ состоится 30 сентября в онлайн-формате

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ с участием глав государств состоится в онлайн-формате 30 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"30 сентября 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин примут участие в работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау, который пройдет в онлайн-формате", - написал Уали на своей странице в социальной сети в понедельник.

По его данным, в рамках форума "запланирована встреча глав государств, в ходе которой ожидается обсуждение приоритетных направлений стратегического партнерства Казахстана и России".

"Темой форума в текущем году станет "Сотрудничество в области экологии и "зеленого" роста". Мероприятие является эффективной площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами двух государств, укрепления двусторонних отношений, активизации контактов деловых кругов и общения представителей государственных органов и бизнеса. Участники дискуссий обсудят вопросы управления трансграничными водными объектами, проблемы изменения климата и декарбонизации, охраны животного и растительного мира", - отметил Уали.

По итогам форума запланировано подписание ряда документов, проинформировал пресс-секретарь.

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России должен был состояться в ноябре 2020 года в Кокшетау (адмцентр Акмолинской области Казахстана), но из-за пандемии было принято решение перенести мероприятие на более поздний срок.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]