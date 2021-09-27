Приграничный форум Казахстана и РФ состоится 30 сентября в онлайн-формате

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ с участием глав государств состоится в онлайн-формате 30 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.
"30 сентября 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин примут участие в работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран в Кокшетау, который пройдет в онлайн-формате", - написал Уали на своей странице в социальной сети в понедельник.
По его данным, в рамках форума "запланирована встреча глав государств, в ходе которой ожидается обсуждение приоритетных направлений стратегического партнерства Казахстана и России".
"Темой форума в текущем году станет "Сотрудничество в области экологии и "зеленого" роста". Мероприятие является эффективной площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами двух государств, укрепления двусторонних отношений, активизации контактов деловых кругов и общения представителей государственных органов и бизнеса. Участники дискуссий обсудят вопросы управления трансграничными водными объектами, проблемы изменения климата и декарбонизации, охраны животного и растительного мира", - отметил Уали.
По итогам форума запланировано подписание ряда документов, проинформировал пресс-секретарь.
Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России должен был состояться в ноябре 2020 года в Кокшетау (адмцентр Акмолинской области Казахстана), но из-за пандемии было принято решение перенести мероприятие на более поздний срок.
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