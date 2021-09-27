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ТЭК 27.09.2021 16:27

Иран и МАГАТЭ заявили о разногласиях по соглашению о мониторинге ядерных объектов

У Тегерана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) возникли разногласия в отношении содержания соглашения о мониторинге иранских ядерных объектов, передает межарабский телеканал "аль-Джазира".

По его данным, представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади, комментируя отказ Тегерана пускать инспекторов МАГАТЭ на объект в Карадже, заявил, что это не предусмотрено соглашением сторон о мониторинге объектов.

По словам Гарибабади, в заключенном ранее в сентябре соглашении говорится, что агентство может обслуживать "определенное оборудование" для мониторинга, и Тегеран объяснил МАГАТЭ в ходе встречи в Вене, что оборудование, которое относится к объекту в Карадже, не включено в этот список.

"Любое решение, предпринимаемое Ираном в отношении мониторинга оборудования, скорее основывается только на политических, а не на правовых соображениях", - приводит "аль-Джазира" слова Гарибабади.

Телеканал напоминает, что накануне в агентстве заявили, что его инспекторам отказали в доступе на объект по изготовлению центрифуг в Карадже близ столицы Тегерана. В МАГАТЭ сочли, что подобные действия Ирана противоречат соглашению, достигнутому 12 сентября в Тегеране между гендиректором Рафаэлем Гросси и вице-президентом Ирана, главой иранской Организации по атомной энергии Мохаммадом Эслами.

Соглашением, в частности, предусмотрено, что "инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать идентифицирующее оборудование (камеры - ИФ) и заменять носители, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и ОАЭИ". При этом стороны согласуют все способы и сроки, отмечается в заявлении.

"Аль-Джазира" отмечает, что благодаря этому соглашению удалось избежать подготовки проекта резолюции с осуждением Ирана за его деятельность в ядерной сфере, которую обсуждали ранее в этом месяце представители США, ЕС и "евротройки". Эта резолюция могла бы подорвать возможности возрождения СВПД.

В конце февраля 2021 года Иран ограничил доступ инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам, которые они инспектировали в рамках СВПД. Затем, 21 февраля, стороны заключили соглашение на три месяца о продолжении некоторых инспекций. В мае эти договоренности продлевали еще на месяц. С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов, и грозил удалить видеозаписи за последние три месяца.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и остальные участники СВПД, при непрямом участии США, провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД в полном объеме и возвращении в сделку Соединенных Штатов.

В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

На прошлой неделе Иран сообщал, что "очень скоро" вернется за стол переговоров по возрождению сделки.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, МОНИТОРИНГ, РАЗНОГЛАСИЯ


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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