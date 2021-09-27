Алиев: Карабах всегда являлся территорией Азербайджана, армяне в Карабахе должны это принять

Баку готов привлечь армянское население, проживающее в Карабахе, к работам по восстановлению в регионе, но для этого они должны принять, что эта территория является азербайджанской, заявил президент Азербайджана.
Алиев в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что Азербайджан в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляет масштабные работы по восстановлению.
«Все это видят и армяне, проживающие в Карабахе, потому что они смотрят наши телеканалы и слушают наше радио. Они видят, какие работы проводятся там», - отметил он.
По его словам, неслучайно, что представители армянской общины пришли на наши военные позиции в Шуше и попросили взять их на работу. «Они там (в Карабахе – ИФ) безработные. Находятся в условиях безработицы, нищеты и безнадежности. Мы подходим к этому положительно. Но юридическая сторона этого вопроса должна быть полностью решена. Мы признаем проживающих там армян своими гражданами. Они живут на азербайджанской земле. Карабах всегда был территорией Азербайджана. Мы воспринимаем их как граждан Азербайджана. Просто нужно, чтобы и они это приняли. Они должны избавиться от этой армянской пропаганды. Должны обеспечить собственное будущее, будущее своих детей. Мы готовы дать им возможность участвовать в этих работах. Почему нет?», - сказал Алиев
Глава государства подчеркнул, что Азербайджан смотрит в будущее со стратегической точки зрения через призму мира. «Потому что я хочу, чтобы больше не было войны. Если на армянской стороне не активизируются реваншистские течения, мы не начнем новую войну. Если же мы увидим какую-либо угрозу против нас в Армении, мы должны уничтожить эту угрозу. Это наше законное право. Но если нет такой угрозы, то и у нас нет иных мыслей. Проживающие в Карабахе 25 тысяч армян также могут стать частью этого процесса. В то же время в будущем мы обеспечим их возможностями в районах, деревнях, где они проживают», - рассказал Алиев.
Президент также упомянул о том, что в настоящее время разрабатываются генпланы освобожденных городов. «В ближайшее время будут утверждены генеральные планы городов Джебраил и Физули и районов в целом. Это показывает нашу силу, и мы можем сделать то же самое в карабахских селах, где проживают армяне», - добавил глава государства.
Алиев отметил, что все электромонтажные работы на освобожденных территориях будут завершены до конца 2021 года.
Он подчеркнул, что на освобожденных территориях также продолжается строительство дорог. «Мы делаем это, в первую очередь, для наших граждан, чтобы мы могли восстановить этот регион и позволить бывшим вынужденным переселенцам вернуться туда в ближайшее время. Первый пилотный проект «умного села» будет готов в Зангиланском районе к концу года или началу следующего. Это видят и армяне, живущие в Карабахе», - добавил президент Азербайджана.
Э.Шафиев
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