Средняя зарплата на страховом рынке Азербайджана достигла почти 2 тыс. манат

Активы страхового сектора Азербайджана (включая активы страховых, перестраховочных и брокерских компаний - ИФ) на 30 июня 2021 года составили 1 млрд 373 млн 593,7 тыс. манатов, что на 1,4% больше показателя на конец 2020 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.
При этом 375 млн 176,5 тыс. манатов или 27,3% активов аккумулировано на банковских счетах (спад на 13,8%), 420 млн 724,3 тыс. манатов (рост на 9,8%) - в долгосрочных финансовых активах, 191 млн 387,6 тыс. манатов (рост на 18,5%) - в дебиторской задолженности, 377 млн 197,6 тыс. манатов (спад на 13,9%) – в наличных средствах, остальное - в прочих активах.
Совокупный уставный капитал страхового сектора на начало июля 2021 года составил 395 млн 920,3 тыс. манатов (рост на 3,9%).
Страховые резервы сектора на 1 июля 2021 года оцениваются в 720 млн 782 тыс. манатов (рост на 6,9%), суммарная нераспределенная прибыль – 83 млн 530,3 тыс. манатов (спад на 28,8%).
На 1 июля 2021 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 32 юридических лица, из которых 31 являются частными (в 7 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало июля 2021 года в стране действовали 20 страховых компаний, 1 - перестраховочная и 11 - брокерских.
На 1 июля 2021 года средняя заработная плата в страховом секторе Азербайджана составила 1 916,3 манат, что на 16,6% больше, аналогичного периода 2020 года.
Х.Насирзаде
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