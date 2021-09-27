В Азербайджане традиционный по понедельникам резкий спад новых случаев COVID-19, скончались 19 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 558 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 481,401 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 029 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 19 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 476.
От COVID-19 вылечились 452,968 тыс. человек (+1 тыс. 241 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 21 тыс. 957 человек.
За сутки медики провели 6 тыс. 684 тест на коронавирус против 9 тыс. 151 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 830,338 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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