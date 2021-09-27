ЕС призывает Иран незамедлительно позволить инспекторам МАГАТЭ посетить объект в Карадже

В ЕС в понедельник выразили обеспокоенность в связи с отказом Ирана допустить инспекторов МАГАТЭ на комплекс в Карадже, призвали Тегеран безотлагательно обеспечить сотрудникам агентства доступ на объект.
"ЕС выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что Иран не обеспечил агентству доступ к цеху по изготовлению центрифуг на комплексе в Карадже TESA Karaj", - говорится в заявлении ЕС.
В документе отмечается, что "это тревожное событие, противоречит совместному заявлению, достигнутому 12 сентября 2021 года" между гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и вице-президентом Ирана, главой иранской Организации по атомной энергии Мохаммадом Эслами.
"ЕС призывает Иран обеспечить инспекторам агентства доступ к цеху по производству компонентов центрифуг на TESA Karaj без дальнейших отлагательств", - подчеркивается в документе.
Ранее в понедельник сообщалось, что у Тегерана и МАГАТЭ возникли разногласия в отношении содержания соглашения о мониторинге иранских ядерных объектов. Как сообщал телеканал "Аль-Арабийя", представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади, комментируя отказ Тегерана пускать инспекторов МАГАТЭ на объект в Карадже, заявил, что это не предусмотрено соглашением сторон о мониторинге объектов.
Телеканал напоминает, что накануне в агентстве заявили, что его инспекторам отказали в доступе на объект по изготовлению центрифуг в Карадже близ столицы Тегерана. В МАГАТЭ сочли, что подобные действия Ирана противоречат соглашению, достигнутому 12 сентября в Тегеране между Гросси и Эслами.
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