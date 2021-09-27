Агросервис приобретает дрон и электромагнетический сканер за 228 тыс. манатов

ОАО «Агросервис» подписало с ООО «Office Lux» контракт на закупку дрона и электромагнетического сканера сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.tender.gov.az, сумма контракта составила 227,76 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе 2020 года подписал указ "О регулировании деятельности ОАО "Агролизинг". Согласно указу, ОАО "Агролизинг" переименовано в ОАО "Агросервис".

В рамках изменений, общество больше не занимается выдачей сельскохозяйственных производственных средств – техники, оборудования, агрохимических веществ и семян – в лизинг. Эти обязанности переданы Агентству по аграрным кредитам и развитию (AKIA).

«Агросервис» будучи коммерческим юрлицом, за исключением лизинга, обеспечивает сельхозпроизводителей в установленном законодательством порядке средствами производства сельскохозяйственной продукции (сельхозтехника, технологическое оборудование, в том числе комплекты и оборудование оросительных систем, агрохимикаты, средства защиты растений, сертифицированные семена и рассада), оказывает агротехнические услуги и обеспечивает организацию деятельности в данной сфере.

Б.Рустамбеков