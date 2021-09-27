В Макрона бросили яйцо во время поездки в Лион

Мужчина, бросивший яйцо в президента Франции Эмманюэля Макрона во время его поездки в Лион, задержан, сообщает газета "Фигаро".
Макрон в понедельник прибыл в Лион, где посетил выставку, посвященную гостиничному и ресторанному бизнесу.
Стоявший в толпе молодой мужчина кинул яйцо в Макрона, попав ему в плечо. При этом, яйцо не разбилось. Стражи порядка задержали этого мужчину.
Газета "Фигаро" напоминает, что это не первый подобный инцидент. В 2017 году в Макрона также бросили яйцо, тогда оно попало в голову президента и разбилось.
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