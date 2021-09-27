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Дальнее зарубежье 27.09.2021 17:36

В Макрона бросили яйцо во время поездки в Лион

Мужчина, бросивший яйцо в президента Франции Эмманюэля Макрона во время его поездки в Лион, задержан, сообщает газета "Фигаро".

Макрон в понедельник прибыл в Лион, где посетил выставку, посвященную гостиничному и ресторанному бизнесу.

Стоявший в толпе молодой мужчина кинул яйцо в Макрона, попав ему в плечо. При этом, яйцо не разбилось. Стражи порядка задержали этого мужчину.

Газета "Фигаро" напоминает, что это не первый подобный инцидент. В 2017 году в Макрона также бросили яйцо, тогда оно попало в голову президента и разбилось.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]